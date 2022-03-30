Враг собирает новый ударный кулак: Данилов объяснил отвод подразделений РФ

Алексей Данилов / Фото Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал информацию о выводе российских оккупационных войск из Киевской и Черниговской областей.

В эфире национального телемарафона он сообщил о том, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.

"Часть людей, которые были на черниговском и на киевском направлении, передислоцируются. Часть из них появляется на харьковском и донецком направлении. Там сейчас противник усиливает свои группировки, чтобы попытаться усилить давление на наших ребят, которые защищают Украину в Харьковской, Донецкой и Луганской областях", - подчеркнул секретарь СНБО.

Вместе с тем он считает, что пока рано говорить о том, что РФ может отказаться от проведения боевых действий на киевском и черниговском направлениях.

"Они (россияне – ред.) со всего мира собирают всех мерзавцев, имеющих большое желание убивать наших граждан. Наши разведки четко отслеживают, откуда идут эти группировки, у нас большой объем информации, кто именно входит в эти группировки", - добавил Данилов, комментируя информацию об участии в агрессии кадыровцев и наемников ЧВК.

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Напомним, ранее Министерство обороны США предупредило, что, несмотря отвод небольшого количества российских войск от Киева, Россия все еще может применить массовую жестокость к стране, в том числе к столице.

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