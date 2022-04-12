Всеобщая мобилизация в Украине: кто и где имеет право вручать повестки

Где и кто может вручить повестку / фото ВСУ

На фоне войны с Россией в Украине продолжается всеобщая мобилизация.

В нашей стране введено военное положение и президент Украины издал указ "О всеобщей мобилизации", который утвержден Законом Украины "О мобилизации" 3 марта 2022 года.

Где могут вручить повестку

В Украине проходит третья волна мобилизации, а это значит, что вручить повестку могут по месту жительства, по месту работы, передать через родных или оставить в дверях, в почтовом ящике.

Также повестку могут вручить где угодно: на улице, на блокпостах. В законе этот момент не уточнен и не запрещает вручать повестки в любом месте. Ее должны вручать на основании документа, который удостоверяет личность.

Как пояснили в Генштабе ВСУ в комментарии для УН, нет проблемы и нарушений, когда повестку в военкомат вручают мужчинам на блокпостах или на улице.

"Всем не вручают же. Если человек не явился в территориальный центр комплектования и соцподдержки, а он должен был явиться и тут появилась возможность дать ему повестку, то в чем проблема? Никто не нарушает закон. Не видим здесь проблемы", - сообщили в Генштабе.

Также в ведомстве добавили, что всем подряд таким образом повестки не вручают. Обычно это происходит, когда человек не пришел в военкомат (ТЦК и соцподдержки). О таких гражданах есть соответствующая информация в базе.

Мужчины обязаны сами явиться в территориальные центры комплектования. За уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кто может вручить повестку

Сотрудники военных комиссариатов

Сотрудники местных органов исполнительной власти

Сотрудники органов местного самоуправления

Должностные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.

Напомним, ранее 12 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".

"Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежным, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно", – сказал Путин.

При этом российский диктатор самоуверенно отметил, что Россия якобы не отделяется от мира, и что, мол, "это невозможно".

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