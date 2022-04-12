"План России терпит крах": в Британии высмеяли хвастовство Путина

В Британии опубликовали список доказательств того, что путинская армия в Украине терпит неудачу за неудачей.
В Министерстве обороны Британии высмеяли заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что война в Украине якобы "идет по плану".
Там подчеркнули, что на самом деле план Кремля терпит крах.
На Twitter-странице оборонного ведомства Британии 12 апреля опубликовали список доказательств того, что путинская армия в Украине терпит неудачу за неудачей.
"В Кремле сказали, что война в Украине идет по плану. Это не так. План России терпит крах", – считают британцы.
Они привели как доказательства несколько фактов:
- шесть российских генералов были убиты;
- российские солдаты не подчиняются командованию;
- более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;
- подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;
- россияне сбили собственный самолет.
"Это точно план?", - добавили в Министерстве обороны Британии.
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Напомним, ранее 12 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы развязанная им война против Украины "была неизбежной", и то, когда она началась бы, было лишь "вопросом времени".
"Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались в Украине, было неизбежным, это был вопрос времени. ВКС РФ в ходе "спецоперации" в Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно", – сказал Путин.
При этом российский диктатор самоуверенно отметил, что Россия якобы не отделяется от мира, и что, мол, "это невозможно".
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