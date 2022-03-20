ВСУ "перемололи" орков на Донбассе: уничтожены десятки танков и БМП врага

Украинские военные на Донбассе / Reuters

Украинские силы обороны отбили 7 атак на Донбассе, уничтожили 170 человек, сбили самолет и вертолет.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

В частности, на Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать украинскую землю.

Отмечается, что благодаря умелым действиям и мастерству наших воинов в течение текущих суток было успешно отражено 7 атак врага.

Также военнослужащие Объединенных нанесли потери российским оккупантам.

Украинские защитники уничтожили:

Самолет Су-34;

Боевой вертолет;

12 танков;

9 БМП;

3 автомобиля;

Общие потери живой силы противника составили около 170 человек.

Ликвидация командира разведроты

Украинские военные ликвидировали командира разведывательной роты "ДНР" с позывным "людоед", сообщает оперативно-тактическая группировка Восток.

Отмечается, что в "ДНР" заявили, что Машкин якобы уничтожил батарею САУ.

"Оказывается, что командир разведывательной роты 11 мотострелкового полка 1 армейского корпуса "ДНР" капитан Сергей Машкин с позывным "людоед" (с фантазией насчет позывных у них реальные проблемы) собственноручно "точечным огнем" уничтожил целую батарею САУ! Их послушать, так отряд Мстителей из киновселенной Марвел, по сравнению с ними, то какая-то группа "Ягодка" в детском саду. Впрочем, говорить можно много, но факт остается фактом. Вместо людей он жрет чернозем", - сообщили в ОТГ "Восток".

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

"Твердили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - заявил срочник Александр Морозов. По его словам, срочников на территории Украины были сотни.

"Молодых ребят кинули под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на года, это было омерзительно", а техника в дороге "все время ломалась", - добавил пленный.

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