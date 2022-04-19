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ВСУ утилизировали "Мишу Чечена": на Луганщине ликвидировали одного из главарей "ЛНР"

19 апреля 2022, 20:34

В ходе зачистки захваченной боевиками территории украинские защитники уничтожили одного из главарей "ЛНР".

Михаил Кищик / ВВС

На Донбассе Вооруженные силы Украины в ходе боев возле Кременной Луганской области ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика, (кличка "Миша Чечен").

Как сообщил "глава правительства" "ЛНР" Сергей Козлов, бандформирования во главе с Кищиком попали в окружение возле Кременной, пишет ВВС.

В ходе зачистки захваченной боевиками территории украинские защитники уничтожили одного из главарей "ЛНР".

Отметим, что Кищик в 2014 году, когда возглавил одно из "казацких" бандформирований "Атаман", воевавшее на стороне "ЛНР". Его банда неоднократно обвинялась в мародерстве и контрабанде.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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