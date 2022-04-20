Забрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из Мариуполя

Святослав Паламар / Скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия выразили готовность прибыть в Мариуполь для переговоров с российской стороной по вопросу эвакуации остатков украинского гарнизона города.

Как заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, Подоляк и Арахамия заявляют, что они готовы приехать на переговоры в город Мариуполь с представителями РФ Мединским и Слуцким.

"Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполь, со своим стрелковым оружием, для того, чтобы спасти личный состав, вверенный нам, для того, чтобы эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территории, неподконтрольной Российской Федерации", - рассказал он.

Представитель Азова подчеркнул, что его подразделение не поддерживает выдвинутые РФ условия сдачи оружия и сдачи в плен личного состава.

Также он отметил, что российские войска нарушают "режим тишины", не позволяя гражданским покинуть зону боевых действий.

"Что касается гражданских, которые находятся на Азовстали. Они не имеют возможности покинуть свои подвалы, они боятся, потому что постоянные обстрелы, вопреки заявлениям войск Российской Федерации о соблюдении "режима тишины". Не оправдались. Враг продолжает обстрелы, и безопасно покинуть территорию Азовстали у наших гражданских пока что нет возможности. Поэтому я призываю к соблюдению своих гарантий, и только таким образом и при поддержке третьей стороны гражданские выйдут с завода. Мы их не держим, мы просим их выпустить, и тем более мы просим создать надлежащие условия для выхода гражданских с первого дня войны. Буквально постоянные наши обращения сосредоточены на том, чтобы гражданские, наши дети, наши женщины покинули территорию Мариуполя, который практически весь уже уничтожен", - сообщил Паламар.

"Мы призываем к тому, чтобы собрать тела погибших, к тому, чтобы гражданские могли спокойно выйти с территории Азовстали, прекратить бомбардировки и действительно, не на словах, а на деле, ввести режим тишины", - заключил он.

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Битва за Мариуполь

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие.

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