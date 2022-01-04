УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Weekend

Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

4 января 2022, 02:12

Употребление спиртного вызывает на утро интоксикацию организма и в результате это вызывает накопления в организме ацетальдегида.

похмелье
Как побороть похмелье - советы врача / Фото pixaby

Всем знакомо это чувство на утро после бурной ночи, когда болит голова, чувствуется жажда и вообще подавленное состояние. Похмелье - это очень неприятно, но есть способы его победить, сообщил врач-невролог Евгений Скрыпник.

Употребление спиртного вызывает на утро интоксикацию организма и в результате это вызывает накопления в организме ацетальдегида.

Главные советы по борьбе с похмельем

  • Если тошнота – то принять (метоклопрамид, церукал, домрид и т.п.);
  • Если болит голова - то обезболивающее (ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и т.п.);
  • Употребление пищи, легкий суп, кашу и т.п.;
  • Никакого пива и другого алкоголя!

И самое главное правило - много пить воды, алкоголь действует, как мочегонные, вызывает обезвоживание. Потому только вода! 2-4 литра в сутки! Чем больше, тем лучше!

Рассолы и другие напитки не подтвердили такой факт, как помощь при похмелье, поэтому пейте только воду. В частности, рассолы содержат много соли, а соль задерживает воду, а нам нужно наоборот, чтобы вода выводила токсины из организма. Если есть возможность – это поспать и прогуляться на свежем воздухе.

Обычно похмелье длится не больше суток.

Реклама

Также помните, что сорбенты (активированный уголь, медихронал и другие) не помогают с похмельем, так как не имеют доказанной эффективности.

"Чтобы не было похмелья – нужно пить алкоголь в умеренных дозах, или лучше вообще не пить!" - посоветовал доктор.

Читайте также

viber
похмелье алкоголизм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКалендарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Доллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривныДоллар резко взлетит: украинцам назвали сроки девальвации гривны Гороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сныГороскоп на сегодня, 3 января 2022: Близнецам – риск, Львам – расходы, Весам – вещие сны Приметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 января: что нельзя делать и как не попасть в беду Ющенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородойЮщенко резко сменил имидж и удивил новым образом с густой бородой
02:12

Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

02:06

Доллар резко взлетит: украинцы узнали об опасном сценарии дефолтаВидео

01:50

Злату Огневич с раздвинутыми ногами и открытым ртом высмеяли фанаты за неудачный образ

01:22

Украину атакует мощный циклон: синоптик предупредил о рекордной аномалииВидео

00:51

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:12

Гороскоп на сегодня, 4 января 2022: Львам – неординарные события, Весам – особенный день, Скорпионам – деньгиВидео

03 января, понедельник
23:54

США и Турция обсудили угрозу российской эскалации в УкраинеВидео

23:25

Украина резко увеличила импорт мандарин в 2021 году

23:00

Украину атакует снегопад: синоптики назвали дату непогодыВидео

22:55

Настя Каменских призналась, зачем устроила в доме дикий беспорядок

22:18

Саакашвиили в грузинской тюрьме поставил жесткий ультиматум

22:08

Церковный секс-скандал: священник в Киеве отреагировал на обвинение француза в изнасилованииВидео

22:08

В моду на 2022 год входят женские сумки неописуемой красоты, в которые невозможно не влюбитьсяФотоВидео

21:35

Под Сумами мужчина жестоко убил знакомого и сжег его телоВидео

21:20

Президент США Джо Байден долго не мог покинуть самолет: что произошлоВидео

21:19

Привлечете удачу и богатство: пять вещей, которые нужно успеть сделать до Рождества 7 январяВидео

21:03

Сколько стран можно посетить с украинским COVID-сертификатом: ответ МинздраваВидео

20:34

Ученые рассказали, как новый штамм Омикрон повлияет на пандемию коронавирусаВидео

20:09

Путин давно спятил на "украинском вопросе"мнение

20:00

В Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука по запросу РоссииВидео

Реклама
19:47

В Минздраве назвали сроки, когда штамм Омикрон охватит всю УкраинуВидео

19:36

Жена известного украинского футболиста соблазнила эротичными фото без белья

19:14

Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги

18:52

Хотел изнасиловать: суд отправил под арест женщину, которая зарезала на Новый год мужчину в НиколаевеВидео

18:48

Доллар и евро перестали быть "тихой гаванью": во что украинцам стоит вкладывать деньги в 2022 годумнение

18:39

Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери

18:28

Трагическое катание на санках привело к гибели отца и травмированию его 6-летней дочериВидео

18:00

В Украину надвигаются метели и шторм: синоптики объявили об опасностиВидео

17:54

Последнее новогоднее фото Михаила Жванецкого попало в Сеть

17:32

В Харькове коммунальщики "закопали" в снег неправильно припаркованное автоВидео

17:20

Денис Казанский. Дочь Медведчука не пустили в Женеву из-за санкцийВидеоблоги

16:51

"Не хочу становиться заложником Кремля": украинский журналист Цимбалюк покинул РоссиюВидео

16:28

Вместо шампанского была вода, кормили вне съемок: как снимали новогоднее поздравление президента

16:25

В Кривом Роге отец зверски изнасиловал свою маленькую дочьВидео

16:20

"Береш ЗЕленого за голову": Порошенко выложил странные мемы с топором и ножомВидео

15:48

Цены на продукты взлетят: украинцам дали мрачный прогноз и назвали срокиВидео

15:45

В США двойняшки родились в разные годы, потому что сестренка "опоздала" на 15 минут после брата

15:35

Предотвращение ядерной войны: лидеры пяти страны выступили против гонки вооруженийВидео

15:06

В Ровенской области мужчину насмерть привалило стволом, когда он срезал дерево

14:44

В ФРГ анонсировали переговоры с Францией и РФ по Украине

Реклама
14:41

Настя Каменских в ошеломительном золотом платье приковала к себе влюбленный взгляд Потапа

14:24

Под Киевом загорелся гостиничный комплекс с людьмиФотоВидео

14:10

Любовный гороскоп на неделю 3-9 января: Львам – поход в загс, Близнецам – ревность, Рыбам – роман с другомВидео

13:56

Звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване

13:55

Укрзализныця влипла в скандал из-за российской попсы в вагонах поезда

12:57

Новая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифахВидео

12:53

Защита Украины от РФ и роль США: в ОП рассказали подробности разговора Зеленского и Байдена

12:39

Украинцам рассказали, как налог на сахар повлияет на стоимость газировкиВидео

12:27

Канцлер Германии Шольц планирует встречу с Путиным: СМИ узнали сроки

12:16

Голая Мила Йовович поздравила фанатов с Новым годом из ванной

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять