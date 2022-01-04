Как избавиться от похмелья: проверенные советы врача

Употребление спиртного вызывает на утро интоксикацию организма и в результате это вызывает накопления в организме ацетальдегида.
Всем знакомо это чувство на утро после бурной ночи, когда болит голова, чувствуется жажда и вообще подавленное состояние. Похмелье - это очень неприятно, но есть способы его победить, сообщил врач-невролог Евгений Скрыпник.
Употребление спиртного вызывает на утро интоксикацию организма и в результате это вызывает накопления в организме ацетальдегида.
Главные советы по борьбе с похмельем
- Если тошнота – то принять (метоклопрамид, церукал, домрид и т.п.);
- Если болит голова - то обезболивающее (ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и т.п.);
- Употребление пищи, легкий суп, кашу и т.п.;
- Никакого пива и другого алкоголя!
И самое главное правило - много пить воды, алкоголь действует, как мочегонные, вызывает обезвоживание. Потому только вода! 2-4 литра в сутки! Чем больше, тем лучше!
Рассолы и другие напитки не подтвердили такой факт, как помощь при похмелье, поэтому пейте только воду. В частности, рассолы содержат много соли, а соль задерживает воду, а нам нужно наоборот, чтобы вода выводила токсины из организма. Если есть возможность – это поспать и прогуляться на свежем воздухе.
Обычно похмелье длится не больше суток.
Также помните, что сорбенты (активированный уголь, медихронал и другие) не помогают с похмельем, так как не имеют доказанной эффективности.
"Чтобы не было похмелья – нужно пить алкоголь в умеренных дозах, или лучше вообще не пить!" - посоветовал доктор.
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