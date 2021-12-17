Как ведет себя мужчина, если он действительно влюблен: ответ психолога

Психолог указала на признаки влюбленности у мужчин / 1+1

Психологи проанализировали поведение мужчин, которые на самом деле влюблены "по уши" и им уже трудно скрывать данный факт, рассказала психолог и лайф-коуч, пишет ресурс Quora.

Главные симптомы влюбленности:

Мужчина влюбляется в женщину, которая заставляет его "чувствовать себя мужчиной".

Мужчина обычно никогда не осознает, когда он переходит от похоти к любви.

Самая высокая уязвимость мужчины - это влюбленность, и поэтому мужчинам очень трудно быть рядом.

Возможность сделать свою женщину "счастливой" заставляет его чувствовать себя полным победителем.

Мужчина начинает симпатизировать женщине на физическом уровне, но позже именно ментальная и эмоциональная связь удерживает его в отношениях надолго.

Влюбленный мужчина буквально готов принести Луну для своей возлюбленной, если он искренне и полностью влюблен в нее.

Влюбленному мужчине не нужно говорить словами. Его действия передают гораздо больше.

Влюбленный мужчина вначале нервничает и неуверен в себе, а в конечном итоге бессознательно совершает ошибки, пытаясь произвести впечатление.

Когда женщина отказывается от его подарков и внимания, он воспринимает это как личное поражение.

По мере "взросления" любви мужчина может неосознанно принимать свою женщину как должное и в результате может потерять ее.

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