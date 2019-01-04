Не дает добро: Украинские таможенники "завернули" тираж рождественского послания патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Сотрудники украинской таможни задержали тираж с листовками, на которых было опубликовано рождественское послание от главы РПЦ патриарха Кирилла.

Соответствующее сообщение в своем канале мессенджера Telegram опубликовал руководитель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Священнослужитель ссылается на "собственные источники" в Украине. По их данным, тираж послания, которое традиционно зачитывается на праздничном рождественском богослужении 7 января, был задержан за несоблюдение таможенных формальностей.

"Но времена не те: можно и со смартфона зачитать", — написал Легойда.

Напомним, ранее священник объяснил, чего патриарх Кирилл лишится вместе с УПЦ МП.