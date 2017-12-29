"Церковь-империя". Священник объяснил, что патриарх Кирилл потеряет без УПЦ МП

Без влияния на Украину Русская православная церковь потеряет более 40% своей сети, поэтому очевидно, что для нее это неприемлемо.

Об этом архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) рассказал на чате в "Главреде".

"Сейчас РПЦ — это "церковь-империя", слепок из Советского Союза. Без Украины РПЦ превратится в своеобразную "Российскую Федерацию", станет тем же, чем Россия стала без Украины", — отметил он.

Архиепископ Евстратий пояснил, что несамостоятельность УПЦ МП наиболее ярко проявляется в том, что она на четвертом году российской войны остается неспособной назвать агрессора агрессором и в русле кремлевской пропаганды продолжает утверждать о "гражданской войне" в Украине.

"Это лишь один из ярких примеров, что верхушка айсберга. Но в целом мы видим, что особенно при нынешнем руководстве эта церковь действует только в тех рамках, которые установлены Москвой, и до сих пор еще ни в одном пункте не сделала и даже не заявила ничего, что не было бы согласовано с российской позицией", — считает священник.

"Мотивом борьбы РПЦ за власть над Украиной является имперская идея "Третьего Рима". Очевидно, что и материальная составляющая тоже присутствует, но она является вторичной. Первичным есть мнение о возможности на базе единства Московского патриархата воспроизвести и единство окружающих стран под властью Кремля", — добавил он.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет заявил, что готов к переговорам с главой РПЦ, но от автокефалии не откажется.