Глава РПЦ Кирилл в новогоднем обращении вспомнил Украину

Патриарх Кирилл в новогоднем обращении сожалел о "церковном кризисе" в Украине / day.kyiv.ua

В России патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя. Во время литургии он призвал верующих молится о разрешении "церковного кризиса" в Украине.

"Когда мы желаем друг другу нового счастья в новом году, обычно это значит, что мы желаем добра, желаем, чтобы было меньше греха в нашей жизни, меньше обмана, злобы ... Не бывает счастья там, где зло и обман, это очень важно понять", - сказал патриарх Кирилл.

Прихожанам глава РПЦ рекомендовал "иметь силы совершать добро", а также верить в счастье.

Патриарх заявил, что верующие "русской церкви в Украине" переживают сложные времена.

Напомним, президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении поздравил россиян с Новым 2019 годом, уделив много внимания общечеловеческим ценностям.