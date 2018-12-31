"Помощников не было и не будет": Путин в новогоднем обращении обошелся общими фразами

Путин рассказал в новогоднем обращении о разнообразных общечеловеческих ценностях / Фото: скриншот из видео

Президент России Владимир Путин в традиционном новогоднем обращении поздравил россиян с Новым 2019 годом.

Речь гаранта будут транслировать российские телеканалы за десять минут до полуночи, однако видео заранее появилось в YouTube.

Путин в новогоднем обращении говорил общими фразами: пожелал россиянам радости и благополучия, а России — успехов и процветания. Он рекомендовал жителям России стоит раскрыть свои сердца навстречу друг другу, а также пояснил важность душевной щедрости.

Российский лидер подчеркнул, что россиянам самостоятельно необходимо будет решать многочисленные проблемы и не стоит возлагать надежды на чью-либо помощь.

"Главное шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, чтобы каждый из нас уже в следующем году, почувствовал изменения к лучшему. Сделать это мы можем только вместе. Помощников у нас никогда не было и не будет", - сказал глава Кремля.

Содержание послания не стали менять после случившегося в Магнитогорске: оно было записано до того, как стало известно об обрушении подъезда жилого дома. Первыми новогоднее обращение увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского, где в 15.00 по московскому времени наступает Новый год.

Напомним, по случаю Нового года патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею.