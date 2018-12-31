Если Путин под елочку заберет себе Беларусь

Путин взялся за Беларусь / Reuters

Если РФ тихо, под елочку, заберет себе Беларусь, то Киев, Ровно, Житомир и Луцк станут прифронтовыми городами. Поэтому мы не должны быть такими же наивными как ЕС и НАТО, которые молча смотрят на поглощение Беларуси РФ, а бороться за независимость этой страны.

Даже заявление, даже просто предложение немедленной военной помощи Лукашенко – уже могут благоприятно повлиять на его сегодняшние, очень непростые переговоры с Путиным. Это уже не говоря о том, что если по согласованию с Минском хотя бы в Гомель войдет хотя бы батальон дружественных сил ЗСУ, то тихая аннексия Беларуси для РФ крайне осложнится. Если же союзные войска появятся в нескольких городах – то это будет гарантией, что никакие Гирькины там перевороты против законной власти не устроят.

Читайте такжеВ Беларуси все будет МоскваОднако разум – это не конек современной Европы. Поэтому, давайте посмотрим, что же мы получим, когда танки РФ начнут играть в биатлон на границе с Польшей.

Как уже говорилось, мы получим нависание войск РФ над севером страны. Но с другой стороны, агрессию будет определять принцип – а что полезнее для величия РФ. И здесь мы конечно Польше не конкурент. Ведь что такое обстрелять или потравить "хлоркой" Бахмут? Да об этом уже через три дня мировые новости перестанут рассказывать. Разве это польза для имперского величия?

Совсем же другое дело обстрелять какой-то приграничный польский город или потравить его чем-то – вот здесь действительно взвоют и ЕС, и НАТО, и все мировые новости на целый месяц. Вот здесь действительно можно будет хвастаться о влиянии на мировую геополитику и снова требовать Ялтинской конференции по разделу мира.

Так что, имей Польша хоть какой-то дар не превращаться каждые 50 лет в колонию, то ее бы представители вместе с людьми из НАТО не вылезали бы из Минска уговаривая Александра Лукашенко пустить их войска с Минск, или хотя бы в приграничные области - для спасения независимости Беларуси.

А теперь факт об истоках ситуации. Все что мы видим по Беларуси - это результат того, что в конце осени у РФ был очень высокий настрой на экспансию. Но Украина вовремя ввела военной положение, выкатила войска в поле и наступать не нее стало глупо. Поэтому Владимир Путин вынужден был перейти к старому козырю для поддержания величия – Беларуси. Где, как ему кажется, все можно быстро сделать и решить. И порадовать своих имперцев новым приобретением.

Читайте такжеПутин агрессивно поглощает БеларусьЧто же это все меняет в будущей войне? Получив еще полторы тысячи километров границы с РФ, мы конечно же вынуждены будем размазать свои силы вдоль этой линии. В то же время, столь протяженный фронт, в случае начала конфликта в корне меняет тактику обороны. Потому что мы не сможем сдерживая удар под Житомиром сидеть и ждать, где будет другой.

При столь огромной границе, получив удар под Житомиром и сдержав его, мы вынуждены будем бить на Ростов, Воронеж или Белгород – потому что только ответные удары по территории врага через слабую и протяженную линию фронта смогут сдерживать наступательные операции войск РФ на нашей территории.

И только такая тактика сможет приводить РФ в чувство. Потому что нет смысла в сгоревшем и взятом Житомире, если при этом сгорел и Ростов.

Кроме того, сегодня имея фронт с РФ в 400 км в ОРДЛО, Украина может бояться количественного превосходства противника при каком-то обострении или наступлении. После падения же Беларуси, когда линия фронта будет 2 500 километров – количественное и техническое превосходство РФ растворится полностью.

Да, они смогут где-то собрать войска и ударить, то им гарантированно нечем будет закрывать ответный удар на другом участке фронта. А переброска войск в другой район – будет выводить из строя огромные милы на недели.

Кроме того, когда захваченные беларусы увидят, что РФ плавно превращает их страну в ДНР или Абхазию – с мародерством силовиков и прочими атрибутами развитого путинизма, то фактор партизанской войны непременно возникнет. И его будет кому поддержать.