Франк Магниц / DW

В Бремене неизвестные напали и серьезно ранили депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Франка Магница.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

Политик с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Инцидент произошел в понедельник, 7 января, около здания театра Theater am Goetheplatz неподалеку от исторического центра города.

По данным АдГ нападавших было трое, и они были в масках. Полиция не исключает, что злоумышленники "преследовали политические мотивы".

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова выразила мнение, что "мощный союз" между Германией и Россией невозможен. Шевцова считает, что Запад и Россия находятся в состоянии взаимного отчуждения и между ними возможно лишь выборочное сотрудничество.