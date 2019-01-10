В Европе заговорили об угрозе новой войны

10 января 2019, 08:26

Ответственность за дестабилизацию ситуации в Европе лежит на России.

Россия, танки
Российские военные / online.ua

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил о вероятности возникновения новой войны в Европе.

По его мнению, ответственность за дестабилизацию ситуации в Европе лежит в первую очередь на России, передает The Barents Observer.

"Наша первоочередная забота — это Россия. Мы все яснее ощущаем озабоченность в связи с нашим соседом на Востоке", — подчеркнул норвежский министр.

Он напомнил, что изменения в российской внешней политике, ведущие к конфронтации с Западом, начали наблюдаться после 2014 года и аннексии Крыма. Бакке-Йенсен считает, что Россия целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.

"В целом события в нашем окружении показывают, что мы должны учитывать, что вооруженный конфликт между государствами в Европе уже не является немыслимым", — добавил он.

Напомним, ранее в США предложили дать России военный ответ.

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Россия война Европа Норвегия
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