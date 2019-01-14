В Москве противники Майдана уничтожили украинскую символику

Украинская символика не задержалась надолго в центре Москвы / Фото: скриншот из видео

В Москве участники движения Serb, среди которых преимущественно выходцы из Украины, сняли украинскую символику с пикета активистов на месте гибели политика Бориса Немцова в центре российской столицы.

Видео в YouTube обнародовала непосредственно пресс-служба радикального движения.

По словам представителя Serb, украинского эмигранта Гоши Тарасевича из Днепра, с моста возле Кремля были сняты ленточки цвета украинского флага, бумажные кораблики с надписями "Свободу украинским морякам", а также плакаты Немцова.

Тарасевич заявил, что было принято решение ликвидировать символику, чтобы "показать тем самым, что, якобы, все в России считают, что именно Россия виновата в Керченском конфликте и вообще во всех бедах Украины".

/ Фото: скриншот из видео

Как ранее сообщалось, в столице Болгарии Софии полицейские запретили проукраинским активистам, которые требовали от России освобождения моряков, устраивать акцию у новогодней елки.