В Болгарии разогнали украинскую акцию против агрессии России

В столице Болгарии Софии полицейские запретили проукраинским активистам, которые требовали от России освобождения моряков, устраивать акцию у новогодней елки.

Как сообщает болгарское издание Faktor.bg, участники протеста развесили на елке в знак протеста против агрессии России открытки, кораблики и флажки.

В СМИ подчеркивают, что выбор места для акции проукраински настроенные граждане выбрали не случайно. Новогодняя елка в центре Софии стала подарком от посла России в Болгарии Анатолия Макарова, который презентовал ее от имени правительства Москвы.

Участники акции протеста собрались около установленной под патронатом России новогодней елкой и развесили на ней символические кораблики с именами пленных украинских моряков, также листовки с лозунгами против российской агрессии и небольшие флаги Украины

Однако к центральной елке Софии кто-то вызвал полицию, которая запретила активистам продолжать акцию протеста. Стражи порядка сорвали с дерева все листовки, кораблики, флажки и записали имена активистов. Отмечается, что участники акции в скором будущем получат повестки для явки в правоохранительные органы Софии.

Опубликовано Marta Georgieva Воскресенье, 23 декабря 2018 г.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 20 декабря, прокомментировал возможное освобождение украинских моряков. Он заявил, что вопрос будет решаться после завершения уголовного дела.