На украинском флоте встревожились состоянием здоровья взятых в плен россиянами на Азове моряков

Пленный украинский моряк в Москве / ТСН

На данный момент полностью отсутствует достоверная информация о реальном состоянии здоровья взятых россиянами в плен в Керченском проливе 25 ноября украинских военных моряков.

Соответствующее официальное сообщение опубликовало командование ВМС Украины. "В командовании Военно-морских сил ВС Украины до сих пор нет достоверной информации о состоянии здоровья раненых украинских военных моряков, захваченных в плен Российской Федерацией в районе Керченского пролива. Так называемые "медицинские справки", поступающие в орган военного управления от страны-агрессора, оформленные ненадлежащим образом, не имеют ни даты, ни регистрационного номера, и поэтому официальными документами не могут считаться",— говорится в тексте.

Кроме того, в командовании ВМС Украины отмечается, что диагнозы раненых россияне вообще не указываются, − очевидно, ради попытки потянуть время для скрытия улик. Также медиков со стороны к пленным украинским морякам не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.

Напомним, ранее сообщалось о том, что волонтер рассказала, какие раны получили захваченные россиянами в плен на Азове моряки.