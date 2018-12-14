"Сидит вместе с министром": Адвокат рассказал о состоянии в СИЗО пленного украинского моряка

СИЗО "Лефортово" / Wikimapia

Военнослужащий ВМС Украины Вячеслав Зинченко, захваченный в плен российскими пограничниками из ФСБ в районе Керченского пролива 25 ноября, находится в московском следственном изоляторе "Лефортово" в камере с бывшим министром одной из кавказских республик РФ.

Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал адвокат Николай Полозов."Настрой у него нормальный, депрессии нет. По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится" (по всей видимости выполняет пятикратный намаз). Особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", − написал он.

Кроме того, по словам Полозова, Зинченко, как и другие украинские моряки в СИЗО, заявил российским правоохранителям, что считает себя военнопленным и отказывается от дачи показаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появилась информация о состоянии украинского моряка Андрея Эйдера в СИЗО "Матросская тишина". Позднее эксперт рассказал, как Украина сможет вернуть моряков из российского плена.