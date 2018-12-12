"Троллит "Русское радио": Стало известно о состоянии украинского моряка в СИЗО РФ

Андрей Эйдер / Facebook

Адвокат Александра Маркова в среду, 12 декабря, посетила в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" самого юного из трех раненых украинских моряков − 18-летнего Андрея Эйдера (взятых в плен россиянами после атаки на корабли ВМС Украины в Керченском проливе).

Соответствующее сообщение она опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Осколочное ранение ног, хромает, осколок еще не удален. Приходит в себя, может передвигаться (и ему даже не нужны костыли, но хромает) и выглядит достаточно бодро, не теряет чувства юмора. Правда у Андрея сложно сгибается колено и один осколок из ноги еще не вытащили, но по этому поводу Андрей не беспокоится, главное беспокойство Андрея – сигареты. И да, "Русское радио" сегодня же ему заменили на "Европу плюс". После предыдущих публикаций в СМИ по поводу радио Андрей шутит и надеется, что не испортил "Русскому радио" рейтинги", − написала Маркова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети всплыли имена и фамилии нескольких взятых в плен россиянами украинских моряков. Затем мать Андрея Эйдера подробно рассказала о сыне. Далее ему удалось связаться с родными. Через некоторое время Эйдер пожаловался на пытки "Русским радио" в СИЗО.