Раненый и взятый в плен россиянами на Азове украинский моряк связался с близкими

Андрей Эйдер / Facebook

Один из украинских моряков, 18-летний Андрей Эйдер (раненый и захваченный плен во время атаки россиян на корабли ВМС Украины в Азовском море 25 ноября) вышел на связь с близкими.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала мать моряка − Евгения. По ее словам, Андрей позвонил со своей девушкой и сообщил о том, что находится в больнице после операции.

"По состоянию на сейчас (08:35) информация, которой я владею, такова: Андрей вчера вечером позвонил своей девушке. Сказал немного. Что прооперировали, что лежит в больнице и все в порядке", — написала Евгения Эйдер.

Напомним, ранее во всемирной Сети были обнародованы фотоснимки и видео украинских кораблей, захваченных россиянами, и пришвартованных в порту Керчи (аннексированный Россией полуостров Крым). Затем росСМИ выложили имена и фамилии плененных РФ украинских моряков. Затем стали известны детали абордажа кораблей ВМС Украины россиянами и сопротивлении украинцев.