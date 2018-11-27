Раненый и взятый в плен россиянами на Азове украинский моряк связался с близкими

27 ноября 2018, 10:15

Военнослужащий ВМС Украины, получивший ранение и попавший в плен после атаки россиян в Азовском море, сумел дозвониться родным.

Андрей Эйдер / Facebook

Один из украинских моряков, 18-летний Андрей Эйдер (раненый и захваченный плен во время атаки россиян на корабли ВМС Украины в Азовском море 25 ноября) вышел на связь с близкими.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала мать моряка − Евгения. По ее словам, Андрей позвонил со своей девушкой и сообщил о том, что находится в больнице после операции.

"По состоянию на сейчас (08:35) информация, которой я владею, такова: Андрей вчера вечером позвонил своей девушке. Сказал немного. Что прооперировали, что лежит в больнице и все в порядке", — написала Евгения Эйдер.

Напомним, ранее во всемирной Сети были обнародованы фотоснимки и видео украинских кораблей, захваченных россиянами, и пришвартованных в порту Керчи (аннексированный Россией полуостров Крым). Затем росСМИ выложили имена и фамилии плененных РФ украинских моряков. Затем стали известны детали абордажа кораблей ВМС Украины россиянами и сопротивлении украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:34
Хоффенхайм - Шахтер: анонс матча Лиги Чемпионов, где смотреть, оценки букмекеров
11:29
Новое подорожание: стало известно, сколько украинцы заплатят за отопление
11:21
В СБУ рассказали о своих сотрудниках на задержанных ФСБ кораблях
11:06
"Приобнял как свою женщину": Ани Лорак поразила сеть фото с известным певцом Видео
10:56
Путин отреагировал на введение военного положения в Украине
10:54
СМИ узнали, почему и зачем Порошенко "продавливал" военное положение в Украине
10:49
Яценюк рассказал, когда могут ужесточить санкции против РФ за агрессию в Азове
10:41
Девушка дня Instagram: соблазнительная мисс Maxim-2017 Екатерина Котаро Фото
10:15
Раненый и взятый в плен россиянами на Азове украинский моряк связался с близкими
10:15
Комендантский час, запрет митингов, изъятие имущества: что изменится для украинцев на время военного положения
09:53
Морской бой и гальюнная фигура. Художник Елкин карикатурой потроллил Путина из-за конфликта на Азове
09:35
Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения
09:17
Азовская петля: что случилось на самом деле мнение
09:12
Супрун рассказала о медпомощи на время военного положения
08:43
Томос об автокефалии для Украины: стартовал Синод Вселенского патриархата
08:28
Что не так с военным положением в Украине мнение
08:23
"Верните пацанов домой": Зеленский распек политиков за пиар на инциденте в Керченском проливе Видео
07:53
Госдеп призвал Путина и Порошенко сесть за стол переговоров
07:36
Ученые предупредили, какие отношения разрушают психику Видео
07:31
Поляки атаковали посольство РФ в Варшаве из-за инцидента в Керченском проливе
07:14
"Оранжевая" революция в России: эксперт рассказал о страхах в Кремле Видео
06:58
Керченская развилка, или Как Путин совершил огромную ошибку мнение
06:35
Звезды на ее стороне: астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентом
06:14
Политолог прокомментировал возможность полномасштабной войны РФ и Украины
05:53
Президент войны: астролог объяснил, зачем Порошенко военное положение
05:21
"Алины Гросу больше нет!": певица озадачила фанатов заявлением Видео
04:54
Конфликт РФ и Украины в Азове: эксперт спрогнозировал главный вопрос Запада к Киеву
04:27
Любовники-террористы. Ученые выяснили, какие мужчины чаще всего занимаются сексом
03:52
"Кремль в непонятках": российская оппозиционерка раскрыла цель агрессии на Азове Видео
03:06
"Нежная и сексуальная": Даша Астафьева покорила фото топлес Фото Видео
02:19
Дочь Джеки Чана официально заключила однополый брак
01:47
В Раде рассказали о последствиях военного положения для областей Видео
01:24
"Как были г*вном, так и остались": экс-вратарь Шахтера раскритиковал украинские дороги из-за ДТП
01:03
"Это неправда": командующий ВМС назвал ложью "допрос" украинских моряков в Керчи Видео
00:38
Меркель позвонила Путину в связи с агрессией России в Керченском проливе Видео
00:14
В МВФ сделали заявление относительно военного положения в Украине Видео
26 ноября, понедельник
23:57
Россиян перестали пропускать через админграницу с Крымом
23:50
"Нам не нравится": Трамп впервые дал оценку агрессии России в Керченском проливе Видео
23:28
"Военное положение на полшишечки!": соцсети о военном положении в Украине Фото
23:24
Военное положение в Украине: какой закон был утвержден и чьи права он ограничивает Видео
22:38
Украинские бронекатера атаковал российский Су-30 - Муженко
22:28
"Мы зашли в территориальные воды РФ": украинские моряки в Керчи заявили о совершении провокации Видео
22:21
"Россия может напасть только там, где у Порошенко низкий рейтинг": соцсети о военном положении
22:06
Кто голосовал за введение военного положения в Украине
21:59
"Подстилка! - Выродок!": Сергей Власенко и Ирина Геращенко разругались в Раде Видео
21:52
Названы области Украины, в которых введут полное военное положение Видео
21:37
Рада одобрила введение в Украине военного положения Видео
21:34
Порошенко депутаты кричали "Ганьба" и "Брехня" Видео
21:33
Россия пугает ОБСЕ применением Украиной химического оружия на Донбассе
21:25
Парламент одобрил введение в Украине военного положения Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять