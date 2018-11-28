"Он сдержанный, веселый": мать раненного в Керчи моряка рассказала о сыне

28 ноября 2018, 00:28

Женщина признается, что о службе в армии парень рассказывал очень мало.

19-летний раненый моряк был самым молодым членом экипажа / Фото: Facebook/Андрей Эйдер

Захваченный в плен и раненый во время российской атаки на украинские корабли в Керченском проливе моряк Андрей Эйдер недавно окончил морской лицей. После учебного заведения юноша сразу подписал контракт, но успел прослужить лишь три месяца.

Мама раненного моряка Виктория Эйдер в комментарии Крым.Реалии рассказывает, что о происшествии узнала из выпусков новостей.

В экипажах всех трех кораблей Андрей Эйдер является самым молодым, ему недавно исполнилось 19 лет. Во время российской агрессии на море моряк получил серьезную травму и был прооперирован в Керчи. Затем суд отправил его и еще двух прооперированных пострадавших украинцев в СИЗО до 25 января 2019 года без допуска независимых адвокатов.

"Он у нас парень такой … он сдержанный, веселый. Но я никогда не думала, что служба в армии – это его конек. О службе он, в принципе, ничего не рассказывал. Я у него и не спрашивала. Сказал, что командир хороший, повезло с командиром. Звонил, правда, узнавал, как кушать готовить. Это было пару раз", - с горькой улыбкой вспоминает Виктория.

Как ранее сообщалось, Андрей Эйдер – единственный из захваченных в плен моряков, который вышел на связь со своими близкими.

Напомним, омбудсмен российской власти аннексированного Крыма Людмила Лубина посетила находящихся в заключении украинских моряков, захваченных Россией в водах Керченского пролива.

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