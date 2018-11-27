"Вся Украина на ушах стоит": Омбудсмен Крыма встретилась с украинскими моряками

27 ноября 2018, 20:52

Российская чиновница заявила о своем желании защитить захваченных в плен украинцев.

Омбудсмен поговорила с украинским моряком / Фото: Instagram/crimeainfogram

Омбудсмен российской власти аннексированного Крыма Людмила Лубина посетила находящихся в заключении украинских моряков, захваченных Россией в водах Керченского пролива.

"Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали", - цитирует чиновницу Крыминформ.

Лубина пообщалась с членом экипажа буксира "Яны Капу" Виктором Безпальченко, поинтересовавшись у него, применяли ли в украинским морякам пытки. Украинец ответил отрицанием. Безпальченко добавил, что не знал о нарушении российской границы.

"Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же – рядовой состав", - сказал он.

По словам Лубиной, существует, что пленных украинских моряков в дальнейшем могут обменять.

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина встретилась в суде в Симферополе с несколькими украинскими моряками, задержанными за незаконное пересечение границы Российской Федерации в Черном море, передаёт корреспондент Крыминформа. Киевский районный суд Симферополя сегодня рассматривает вопрос о мере пресечения для задержанных: "Очень волнуются ваши родные, близкие, вся Украина на ушах стоит. Я могу только посодействовать правильному содержанию вас под стражей, чтобы вас там не обижали", - сказала Лубина на встрече с членом экипажа буксира "Яны Капу" Виктором Беспальченко. На вопрос, есть ли у задержанного какие-либо претензии, он ответил "нет". Так же отрицательно Беспальченко ответил на вопросы, применялись ли к нему физические методы воздействия и пытки. В беседе с омбудсменом задержанный военнослужащий рассказал, что не знал о нарушении судном госграницы. "Я только знал, что буксир нужно было в Мариуполь отвести. Мы же - рядовой состав", - сказал Беспальченко. С беседе с украинским моряком Лубина не исключила возможности дальнейшего обмена задержанных украинцев #крым #украина #крыминформ #моряки #задержание #суд #арест #омбудсмен #лубина

Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram)

Как ранее сообщалось, в аннексированном Россией Крыму Киевский райсуд Симферополя избрал меру пресечения 12 украинским морякам, захваченным в Керченском проливе.

Напомним, ранее захваченный украинский моряк рассказал об избиении при задержании в Керченском проливе.

Кроме того, был опубликован список всех украинских моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе.

Как известно, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". 

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Крым пытки омбудсмен моряки
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