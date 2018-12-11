"Песни возненавидел": Плененный на Азове россиянами украинский моряк пожаловался на пытки "Русским радио"

Андрей Эйдер / Facebook

Украинский военный моряк, захваченный в плен россиянами после атаки на корабли ВМС Украины в Азовском море, 18-летний Андрей Эйдер, пожаловался на то, что постоянно вынужден слушать "Русское радио" в московском СИЗО "Матросская Тишина".

Об этом моряк рассказал в письме, присланном им в редакцию портала "ТСН".

"Песни с "Русского радио" я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости", — написал Эйдер. Юный моряк также отметил, что он и два других моряка, получивших ранения во время атаки россиян, полностью лишены связи со внешним миром.

Кроме того, Эйдер рассказал, что перенес хирургическую операцию из-за ранения осколками левого колена и правого бедра. "Сначала можно было в раны палец всунуть, больно на правую ногу опираться", — подытожил моряк.

Слова Эйдера насчет связи подтвердил (тоже в письме) его сослуживец, 24-летний Андрей Артеменко. Кроме того, он поведал о том, что получил необходимую медицинскую помощь после ранения и медленно идет на поправку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне озвучили условия содержания украинских моряков, а волонтер рассказала о том, какие раны они получили во время взятия в плен.