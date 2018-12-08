В ФСБ заявили об отсутствии пулевых ранений у захваченных украинских моряков

Захваченный украинский моряк (справа) / Reuters

Ранения украинских моряков, которые попали в плен в результате агрессии РФ в Керченском проливе, имеют характер осколочных и были получены при повреждении катера.

Как заявил начальник следственного управления ФСБ РФ Михаил Шишов, в ходе обстрела кораблей ВМС Украины находившиеся там моряки не получали прямых пулевых ранений.

Он также решил, что арестованных моряков нельзя считать военнопленными, поскольку Украина и РФ не находятся в состоянии войны, передает interfax.ru.

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"Указанные украинские граждане обвиняются в совершении уголовного преступления и в соответствии с Конвенцией об обращении с военнопленными, подписанной в Женеве 12 августа 1949 года, не могут считаться военнопленными, поскольку Российская Федерация и Украина не находятся в состоянии военного конфликта или войны", - добавил представитель ФСБ.

Ранее в ФСБ обвинили Киев в подготовке провокаций в отношении Крымского моста.

Напомним, 25 ноября Россия заблокировала в Керченском проливе украинский буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.

РФ также захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Все пленные были арестованы в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО.

По словам волонтера Виктории Христенко, у одного из украинских моряков тяжелое ранение ног, у другого диагностировали травматическую ампутацию пальцев кисти.