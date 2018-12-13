Пора признать реальность: эксперт объяснил, как Украине вернуть захваченных РФ моряков

УНИАН

Украине пора перестать бездействовать в отношениях с РФ и четко определить их статус. Если Киев не прекратит торговых и дипломатических отношений с Москвой, то задержанных украинских моряков вряд ли можно назвать "военнопленными".

Такое мнение высказал российский оппозиционер Константин Боровой в интервью "Апострофу".

"Очень много зависит от Украины. Не стоит рассчитывать, что все бросятся сейчас защищать ее интересы. Украина должна инициировать рассмотрение нарушения соглашений, должна подавать в международные суды. Я понимаю, что сейчас не до этого - скоро выборы. Но президент и демократические институты Украины должны сделать над собой усилие и заняться этими проблемами", - считает Боровой.

По его словам, статус захваченных моряков должен быть определен самим Киевом.

"Это военнопленные, но для этого нужно объявлять не военное положение, а состояние войны. Это страшно и опасно, но, видимо, никаких других методов решения этой проблемы нет. Россия не находится в состоянии войны с Украиной и квалифицирует моряков как нарушителей границы", - отмечает оппозиционер.

Боровой убежден, что начать необходимо с изменения отношения к военной агрессии РФ.

"Если взвесить все доходы и потери от этой политики бездействия, то окажется, что потерь больше. Главные дела должна делать Украина. Будучи независимым и самостоятельным государством, Украина этого не демонстрирует. Пора уже выходить из этого состояния инфантильности (...) Непринятие ситуации как военной агрессии приводит к таким парадоксальным фактам вроде роста товарооборота между Украиной и Россией. Задача Украины сейчас - выйти их этого абсурда и признать реальность", - заключил Боровой.

Накануне Петр Порошенко, комментируя инцидент в Керченском проливе в интервью Fox News, заявил о "войне" между Украиной и РФ. По словам украинского лидера, действия пограничников в российских территориальных водах расцениваются как "агрессия".

"Господин Путин, это агрессия, Господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис", - сказал Порошенко.

В Кремле сочли слова Порошенко частью его избирательной кампании.