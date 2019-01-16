Взрыв на химзаводе в России: число пострадавших возросло, названы версии ЧП

В России возросло количество людей, пострадавших в результате взрыва на химзаводе / instagram.com/drozdenko_au

В российском городе Кингисепп Ленинградской области количество пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на химзаводе, возросло.

В результате взрыва на заводе в Кингисеппе пострадали пять человек, сообщила главврач Кингисеппской межрайонной больницы им. П. Прохорова Зинаида Корончевская, пишет ТАСС.

По данным агентства, на химзаводе могла взорваться бочка с горюче-смазочными материалами.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области выдвинули другую версию чрезвычайного происшествия на химзаводе — в ходе технологического процесса произошло возгорание селитры с последующим взрывом.

По факту взрыва в Кингисеппе начато дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба) уголовного кодекса России.

Напомним, 16 января в Кингисеппе произошел взрыв в здании завода ООО "Полипласт С-З", был пожар, постройка обрушилась. Сначала появилась информация о трех пострадавших в результате ЧП на химзаводе.