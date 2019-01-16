В России на химзаводе прогремел мощный взрыв: разрушено здание, есть пострадавшие

В России на химзаводе произошел мощный взрыв, есть пострадавшие / instagram.com/drozdenko_au

В городе Кингисепп Ленинградской области Российской Федерации прогремел взрыв на химзаводе, пострадали три человека.

Взрыв произошел в здании завода ООО "Полипласт С-З", был пожар, постройка обрушилась, написал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Instagram.

По его данным, после взрыва на химзаводе не был введен режим чрезвычайной ситуации, но развернут оперативный штаб.

"Идет разбор завалов… Тяжело пострадавших и погибших пока нет", — отметил чиновник.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в результате взрыва на заводе в Кингисеппе пострадали люди, которые находились не в том здании, где случилось чрезвычайное происшествие, пишет Интерфакс.

"Взрыв произошел в цеху на установке по сухому смешиванию бетона. Смена из 72 человек эвакуирована полностью… Все пострадавшие — три человека из соседнего здания. У них порезы из-за остекления", — сообщили в министерстве.

Напомним, утром 31 декабря в российском Магнитогорске в одной из жилых многоэтажек обрушился подъезд, сначала стало известно о трех погибших, а позже появилась информация о 39 жертвах. Из-под завалов достали выжившего 10-месячного младенца.

Основной версией причины обрушения подъезда считают взрыв бытового газа. В Магнитогорске из-за обрушения подъезда многоэтажки ввели режим чрезвычайной ситуации. Потом ряд российских СМИ, ссылаясь на источники, писали, что взрыв в доме был не трагической случайностью, а терактом.