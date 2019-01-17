В аэропорту Москвы задержали Настю Рыбку

Участники секс-тренингов задержаны теперь и в Москве

В аэропорту Москвы Шереметьево по прилету задержали героиню расследования Алексея Навального об Олеге Дерипаске Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и депортированного вместе в ней из Таиланда секс-тренера Александра Кириллова.

Как сообщил изданию The Bell родственник одного из задержанных, всего не выпустили из зоны прилета десять человек.

У всех депортированных отобрали паспорта, поместили их в одну комнату и по очереди уводят для беседы. В МВД России отказались назвать причины задержания Рыбки и прилетевших вместе с ней людей.

Как ранее сообщалось, Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда после обвинения в нарушении законодательства страны и оглашения условного строка заключения.

Напомним, Рыбка и Лесли были арестованы в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга". Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве (в апреле они были оправданы), позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.

Ранее Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли крупную сумму денег.