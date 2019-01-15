Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли

Насте Рыбке и Алексу Лесли дали условный срок

Эскорт-девушку Анастасию Вашукевич (известную как Настя Рыбка) и "секс-тренера" Александра Кириллова (известного как Алекс Лесли), обвиняемых в нарушении законодательства Таиланда, суд приговорил к условному сроку заключения.

Рыбка, Лесли, а также еще шесть граждан России и Белоруссии признали себя виновными по делу о предоставлении услуг сексуального характера. Суд также назначил обвиняемым и фактическое заключение, но они уже отбыли его в следственной тюрьме, передают "РИА Новости".

Теперь все обвиняемые ждут депортации на родину.

Напомним, Рыбка и Лесли были арестованы в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга". Сначала их обвиняли в незаконном предпринимательстве (в апреле они были оправданы), позже власти добавили обвинения в предоставлении секс-услуг.

Ранее Олег Дерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли крупную сумму денег.