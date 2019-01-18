Трамп принудил адвоката к вранью Конгрессу по поводу бизнеса в РФ – СМИ

Дональд Трамп

Адвокат Майкл Коэн по приказу Дональда Трампа соврал Конгрессу США по поводу переговоров о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве.

Коэн отметил, что Трамп поддержал его идею посетить Россию во время президентской кампании, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным и начать переговоры о строительстве, рассказали анонимные источники - чиновники, привлеченные к расследованию относительно вероятного сотрудничества Трампа с РФ.

"Сделай это", - сказал Трамп своему адвокату, утверждают источники издания BuzzFeed News.

По их словам, в то время, когда Трамп публично заявлял, что у него нет соглашений с РФ, его дети - Иванка и Дональд Трамп-младший регулярно получали детальные сообщения о ходе дел по недвижимости от Коэна, которого назначили главой этого проекта.

Коэн также рассказал, что после выборов Трамп приказал ему соврать, заявляя, что переговоры о строительстве в Москве закончились месяцами ранее, чем на самом деле, сообщают источники.

"Следствие специального прокурора получило информацию о приказе Трампа Коэну врать Конгрессу из разговоров с несколькими свидетелями из компании Трампа Trump Organization, электронной переписки, СМС и документов. Во время общения со следователями Коэн также подтвердил, что получал такие приказы", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что свидетельство Коэна является знаковым новым рубежом: это первый известный пример того, что Трамп прямо приказывал подчиненным лгать о его делах с Россией, ведь во время выборов Трамп отрицал, что имеет бизнес-интересы в России.

"Но за кулисами он проталкивал московский проект, который, как он надеялся, мог бы принести ему прибыль, размером больше 300 миллионов долларов. Два источника из правоохранительных органов заявили, что он имел по крайней мере 10 личных встреч с Коэном касательно этой сделки во время предвыборной кампании", - говорится в статье.

Напомним, ранее издание The Washington Post писало о том, что Трамп скрыл от администрации подробности своих переговоров с Владимиром Путиным.