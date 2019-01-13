Трамп скрыл подробности своих разговоров с Путиным

Даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров.
Президент США Дональд Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Как пишет The Washington Post, даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.
По словам самого Трампа, он "ничего не скрывает". "Я ничего не скрываю. Washington Post - это лоббисты (компании) Amazon", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Газета отмечает, что речь идет о встрече Трампа и Путина в 2017 году в Гамбурге. Тогда после встречи Трамп якобы забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать переговоры с членами администрации.
Кроме того, чиновникам не удалось получить "достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки".
Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.
До этого президенты встречались в июле 2017-го в Гамбурге в рамках "Большой двадцатки".