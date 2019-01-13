Трамп скрыл подробности своих разговоров с Путиным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп скрыл от администрации подробности своих разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как пишет The Washington Post, даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

По словам самого Трампа, он "ничего не скрывает". "Я ничего не скрываю. Washington Post - это лоббисты (компании) Amazon", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Газета отмечает, что речь идет о встрече Трампа и Путина в 2017 году в Гамбурге. Тогда после встречи Трамп якобы забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать переговоры с членами администрации.

Кроме того, чиновникам не удалось получить "достоверный отчет о двухчасовой встрече президента в Хельсинки".

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

До этого президенты встречались в июле 2017-го в Гамбурге в рамках "Большой двадцатки".