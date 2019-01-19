Новые беспорядки во Франции: полиция ударила из водометов по "желтым жилетам"

В субботу, 19 января, французская полиция применила водометы для того, чтобы остановить колонну "желтых жилетов" на пути к площади Инвалидов в Париже.

Как сообщает французский телеканал BFM TV, некоторые участники акции выразили обеспокоенность происходящим, поскольку акция была согласована с городскими властями.

Gilets jaunes: des affrontement ont éclaté à Bordeaux pic.twitter.com/GuuBc1EK60 — BFMTV (@BFMTV) January 19, 2019

По последним данным, число задержанных во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже превысило 40 человек.

Непростая ситуация складывается и в других городах Франции, где проходят акции "желтых жилетов". Так, в Ренне в уличных столкновениях травмы получили двое полицейских, силам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ. К аналогичным мерам сотрудники правоохранительных органов прибегли в Лионе и Кане.

Gilets jaunes: premiers heurts avec la police à Paris dans le 7e arrondissement pic.twitter.com/KN82Gykl5h — BFMTV (@BFMTV) January 19, 2019

Относительно спокойно акция проходит в Тулузе, тревожных сообщений их этого города не поступает.

По всей Франции, по данным полиции, в субботу на улицы вышли примерно 27 тыс. "желтых жилетов".

Напомним, после массовых протестов во Франции президент Эммануэль Макрон учредил режим чрезвычайного социального и экономического положения.

В свою очередь митингующие заявили, что чрезвычайное социальное и экономическое положение не остановит акции протеста "желтых жилетов".