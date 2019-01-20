В России оценили вероятность войны с Украиной после запуска Северного потока-2

20 января 2019, 16:15

В Госдуме РФ считают, что СВ-2 будет запущен, так как он выгоден не только Германии, но и других европейских стран.

Граница Украина Россия
УНИАН

Прогноз политтехнолога Дмитрия Раимова о возможном начале полномасштабной войны между Россией и Украиной после запуска Северного потока-2 является политизацией проекта газопровода.

Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов, передает РИА Новости.

"Политизировать, как делают журналисты из Украины, не стоит... Они, скажем так, нашли себе врага и соответственно вот эту роль врага каждый по-своему разыгрывает", - сказал Красов.

По его словам, Северный поток-2 будет запущен, так как он выгоден не только Германии, но и других европейских стран.

Ранее украинский политтехнолог Дмитрий Раимов предположил, что если газопровод Северный поток-2 все-таки не будет построен, то между Россией и Украиной может начаться полномасштабная война.

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Россия Украина война Госдума РФ
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