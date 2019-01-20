Политтехнолог рассказал, после чего может начаться война Украины с Россией

Граница между Украиной и России / "Униан"

Активная фаза войны между Российской Федерации и Украиной может стартовать лишь в том случае, если новейший проект "Газпрома", газопровод "Северный поток-2", не будет воплощен в жизнь.

Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал политтехнолог Дмитрий Раимов."Если его ("Северного потока - 2" — "Главред") не будет — это не агитация за Россию — мы будем обсуждать вероятность войны", — заявил Раимов.

По его мнению, вероятная передача контроля США газотранспортной системы Украины, может представлять немалый стратегический риск. Кроме того, Раимов полагает, что поставки сжиженного газа из США в Европу принесут российские экономике многомиллиардные убытки и это, в свою очередь, до крайне степени разъярит Кремль

Напомним, ранее в Швейцарии суд отменил арест акций "Газпрома" в компаниях по "Северному потоку-2". Кроме того, в Германии завили о необратимости запуска этого газопровода.