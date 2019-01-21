Появились новые подробности пожара в Керченском проливе

21 января 2019, 19:44

К спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 суден.

Пожар в Керченском проливе 21 января 2019 года

В результате пожара на двух судах в районе Керченского пролива погибли двое человек, пятеро спасены, судьба еще 23 остается неизвестной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Росморречфлоте.

"Пятеро спасены, два тела достали из воды", - приводит агентство слова собеседника.

На борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту газовоза "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

К спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 суден.

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у берегов аннексированного Крыма в Керченском проливе (к югу от мыса Опук) загорелись два судна, идущие под флагами Танзании. Предположительно, на одном из судов произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

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