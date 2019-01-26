"Це перемога": с могилы Роксоланы в Стамбуле убрали фразу о ее "российских" корнях

Могилы султана Сулеймана и Хюррем-Роксоланы / Travelflights

Турецкие власти удовлетворили ходатайство украинского посольства, убрав из текстового пояснения для туристов на усыпальнице возле мечети Сулеймание в Стамбуле фразу о "российском" происхождении жены султана Сулеймана I Хюррем (Роксоланы).

"Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание", - написали украинские дипломаты в Facebook.

Несмотря на то, что достоверно имя, фамилия и место рождения Роксоланы-Хюррем неизвестны, на данный момент никто из историков не оспаривает ее украинское происхождение.

Напомним,ранее известная украинская актриса Ольга Сумская вновь предстала в образе Роксоланы - через 20 лет после окончания одноименного сериала.