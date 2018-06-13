Спустя 20 лет: Ольга Сумская снова предстала в образе Роксоланы

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины — 51-летняя Ольга Сумская поделилась с фанатами фото, на котором она предстала в образе Роксоланы.

На странице звезды в Instagram появились фото и видео с концерта под названием "Музыка, на которую вдохновила Роксолана", на котором артистка появилась в образе Роксоланы.

Подписчики отметили, что актриса выглядит потрясающе, и они не прочь посмотреть продолжение телесериала.

"Вы действительно самая прекрасная Роксолана!", "Украинская Мадонна", "Настоящая Роксолана", "Неужели будет продолжение? Ждем!", "Великолепная Роксолана!", - расхваливали образ подписчики.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 11 Июн 2018 в 12:52 PDT

Напомним, что Сумская сыграла Роксолану в одноименном украинском телесериале, который вышел на экраны в 1996 году.

Ранее Ольга Сумская показала архивные фото с мужем.