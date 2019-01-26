В ЕС анонсировали решение по визовому режиму для Беларуси

Беларусь / ВладТайм

Евросоюз в скором времени подпишет с Минском соглашение об упрощении визового режима.

Об этом заявила глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает портал Naviny.by.

"У меня также есть оптимизм относительно соглашения об упрощении визового режима. Думаю, в ближайшее время оно будет подписано", - сказала Викторин.

Она посожалела, что сторонам не удалось подписать соглашение о приоритетах партнерства, однако в настоящее время, по ее словам, работа над документом продолжается.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что и Беларусь, и Украина "обречены быть вместе" с Россией.

"Мы обречены быть вместе. Это будет долгий путь, если мы порвем наши отношения. Мы все равно будем вместе. Так же и Украина. Мы славяне, и мы должны жить вместе. И будем жить. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история", - сказал Лукашенко.