В Сети показали момент кражи из Третьяковки картины "Ай-Петри. Крым"

В российском МВД показали момент кражи картины "Ай-Петри. Крым" из Третьяковки / Скриншот видео с youtube.com

В московской Третьяковской галерее мужчина просто подошел к картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" снял ее со стены и спокойно ушел.

Видео, на котором запечатлен момент кражи полотна "Ай-Петри. Крым", показало МВД России в своем канале в YouTube.

На ролике видно, как в Третьяковке мужчина снял картину, а потом спокойно прошел с ней через зал, где было достаточно много людей, и никто его не остановил.

Также в МВД показали, как правоохранители задержали подозреваемого, и демонстрировали найденное полотно.

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины и нашли само полотно.