В Подмосковье нашли похищенную картину Куинджи и задержали подозреваемого

"Крым.Ай-Петри" / Wikipedia

Сотрудники российской полиции совместно с ФСБ РФ задержали мужчину, подозреваемого в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирина Волк. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с ФСБ России задержан подозреваемый в хищении картины Куинджи", − рассказала она.

Позднее, по словам Волк, было обнаружено и само похищенное полотно.

"В рамках расследования уголовного дела в результате проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 31-летний мужчина, который был задержан в поселке Заречье Московской области. Он рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими", − заявила она.

Напомним, о похищении полотна "Ай-Петри.Крым", принадлежащего кисти Архипа Куинджи, из Третьяковской галереи, стало известно накануне. Позднее в СМИ появились сведения о его стоимости.