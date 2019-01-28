Кража картины "Ай-Петри. Крым": СМИ узнали имя и важный факт о подозреваемом

Подозреваемого в краже картины "Ай-Петри. Крым" зовут Денис Чуприков, выяснили журналисты / Скриншот видео с youtube.com

В краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из московской Третьяковской галереи подозревают 32-летнего Дениса Чуприкова.

Подозреваемый в похищении полотна "Ай-Петри. Крым" родился в Крыму, сообщает сайт телеканала 360 со ссылкой на источники.

По данным издания, возможный злоумышленник уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков.

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины, нашли само полотно и сообщили, что возможному злоумышленнику 31 год.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.