Кража из Третьяковки: в РФ рассказали о повреждениях картины "Ай-Петри. Крым"

После кражи из Третьяковки на картине "Ай-Петри. Крым" нашли потертости / Скриншот видео с youtube.com

Картине Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которую украли из московской Третьяковской галереи, а потом нашли, нанесен незначительный ущерб.

На полотне "Ай-Петри. Крым" появились потертости, их будут устраняться специалисты, пишет Интерфакс со ссылкой на директора департамента музеев Министерства культуры России Владислава Кононова.

По словам собеседника агентства, после кражи была проведена экспертиза картины, в ней принимали участие семь специалистов Третьяковки, в частности, главный хранитель, ученые и реставраторы, никаких сомнений в подлинности полотна нет.

"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться… восстановлением картины будет заниматься, вероятнее всего, Русский музей", — добавил Кононов.

Напомним, вечером 27 января стало известно, что в Москве из Третьяковской галереи украли картину "Ай-Петри. Крым". Позже правоохранители задержали подозреваемого в краже картины, нашли само полотно и сообщили, что возможному злоумышленнику 31 год.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.