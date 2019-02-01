В России запланировали праздновать годовщину аннексии Крыма три дня

В Москве пятилетие аннексии Крыма буду отмечать три дня / Фото: sobyanin.ru

В России намерены с размахом отпраздновать пятую годовщину аннексии украинского Крыма.

Как сообщает на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта.

Мероприятие в России назвали "крымская весна". Оно будет входить в программу фестивалей "Московские сезоны". Финансовые затраты в мэрии не сообщают.

Москвичи в комментариях пишут, что руководство столицы нерационально тратит деньги налогоплательщиков, так масштабно отмечая праздники.

" Давайте жить по средствам… Считаю, что деньги налогоплательщиков надо тратить более экономно", - написала жительница Моквы Елена Полионова.

Напомним, на рекламном стенде в окружении коммунистических газет в аннексированном Россией Крыму появилась надпись анонимного автора с протестом против незаконных действий Кремля на полуострове в 2014 году.