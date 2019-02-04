В центре Москвы загорелось историческое здание: много погибших

В пожаре погибли восемь человек / Фото: ТАСС

В Москве в доме на Никитском бульваре произошел масштабный пожар, жертвами которого стали восемь человек, двое из них – дети.

Как сообщает пресс-служба местного отделения МЧС, возгорание случилось в здании, принадлежащем к культурному наследию российской столицы.

Огонь охватил порядка тысячи квадратных метров. Возник пожар в квартире дочери российского музыканта Юрия Башмета на пятом этаже здания.

Известно, что многоквартирный дом был построен в 1912 году. Его называют "звездным", поскольку, по информации СМИ, в доме имеют квартиры российские знаменитости: актриса Ингеборга Дапкунайте, художник Никас Сафронов и певица Любовь Казарновская. Всего в доме более 100 жилых квартир, стоимость четырехкомнатного помещения превышает здесь 90 миллионов рублей.

Пожарным не удавалось потушить огонь на протяжении четырех часов. Сложности создавало то, что в здании имеется много деревянных перекрытий, а во многих квартирах сделана перепланировка. Сообщается, что из огня спасли 42 человека.

Напомним, в Днепре неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в помещение кафе, в котором находились посетители.