Столб пламени и черного дыма: в Киеве произошел мощный пожар

Пожар возник в помещениях с электроинструментом, пластиком и картоном.
В субботу, 2 февраля, в Деснянском районе Киева произошел мощный пожар: огонь возник на территории складских помещений.
Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло по улице Красноткацкой, 69 в складском здании, где хранился электроинструмент, пластик и картон.
По состоянию на 14:30 площадь пожара составляет 7 тыс. м кв. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание, сообщили спасатели.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГосЧС.
Напомним, 16 января в центре Киева — на ул. Крещатик — возле гостиницы "Днепр" произошел пожар в давно расселенном здании.