Столб пламени и черного дыма: в Киеве произошел мощный пожар

В субботу, 2 февраля, в Деснянском районе Киева произошел мощный пожар: огонь возник на территории складских помещений.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло по улице Красноткацкой, 69 в складском здании, где хранился электроинструмент, пластик и картон.

По состоянию на 14:30 площадь пожара составляет 7 тыс. м кв. Существует угроза распространения огня на рядом стоящее здание, сообщили спасатели.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 105 человек личного состава и 27 единиц техники ГосЧС.

Напомним, 16 января в центре Киева — на ул. Крещатик — возле гостиницы "Днепр" произошел пожар в давно расселенном здании.