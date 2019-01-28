"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео

28 января 2019, 20:25

В столице пожарные тушили возгорание на заводе почти два часа.

В Киеве на радиозаводе произошел пожар
В Киеве на радиозаводе произошел пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В понедельник, 28 января, в Дарницком районе Киева на территории "Киевского радиозавода" в деревообрабатывающем цехе произошел пожар.

Спасатели узнали о пожаре на заводе в 16:06, а в 17:53 его ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице.

По данным ведомства, огонь быстро распространился на горючие легковоспламеняющиеся материалы и охватил площадь 200 кв. метров. 

Издание Информатор узнало, что пожару на "Киевском радиозаводе" присвоили ранг повышенной сложности.

"Существовала угроза распространения пожара на кровлю здания, однако пожарные своевременно предупредили дальнейшее распространение огня... На месте работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 51 человек личного состава", — отметили в ГСЧС.

  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар Скриншот видео с youtube.com
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар kyiv.dsns.gov.ua
  • В Киеве на радиозаводе произошел пожар Скриншот видео с youtube.com

Напомним, 16 января в центре Киева — на ул. Крещатик — возле гостиницы "Днепр" произошел пожар в давно расселенном здании. Возгорание тушили несколько бригад пожарных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев пожар завод ГСЧС
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

21:45
Виталия Кличко госпитализировали в Австрии
21:30
Евровидение-2019: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина Видео
21:28
Тимошенко рассказала о раздающих деньги "наемниках Порошенко"
20:50
Эксперт сказал, за сколько можно воплотить в жизнь новый план по Донбассу Видео
20:42
Назвавший Скабееву "шлюхой" нардеп ответил на требование Кадырова извиниться
20:25
"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео Фото Видео
19:59
Больше половины украинцев выразили готовность отказаться от Донбасса
19:38
В СБУ отреагировали на пропажу капитана судна "Норд"
19:18
Порошенко подписал закон о переподчинии религиозных организаций
19:01
В Сеть "залили" подборку отборных снимков австралийской эротики: опубликованы фото 18+ Фото
18:51
Рекорд еще ближе: стали известны новые официальные кандидаты в президенты Видео
18:37
Украина значительно сократила импорт газа из Европы
18:06
В ОБСЕ рассказали о новом мирном плане по Донбассу вместо "Минска"
17:39
65-летняя Елена Степаненко после развода с Петросяном решилась на подтяжку лица Видео
17:22
Экс-вице-премьер РФ сказал, от чего зависит свобода Украины от российского руководства Видео
17:19
Автопарк Порошенко обошелся украинцам в сотни миллионов гривен
17:18
Лишний вес и целлюлит: Анна Седокова шокировала сеть формами в откровенном наряде Видео
17:00
"Как другой человек": фанатов встревожила внешность 81-летнего Джека Николсона Видео
16:47
В Киеве в десятках школ введен карантин: опубликован список Видео
16:45
В Украине исчез капитан судна "Норд"
16:40
В Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчан
16:31
У убитого рэпера XXXTentacion родился сын
16:24
"Просто огонь!": Оля Полякова поразила фанатов длиной своих ног
16:15
К всеукраинской "Эстафете добра" присоединились 5160 волонтеров из 9 компаний
16:14
Смертельная лавина на Закарпатье: найдено тело туриста-киевлянина Фото Видео
16:13
Социологи назвали лидеров президентских и парламентских выборов в Украине-2019
16:03
"Намордник еще нужен": Ксения Собчак удивила сеть фото в ошейнике на цепи
15:49
Красавица-подруга новичка "Барселоны" побаловала фанатов ухоженными прелестями на фото Фото
15:41
"Умудрилась уничтожить свое кукольное лицо!": Ани Лорак обвинили в увлечении ботоксом
15:39
НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко к компании "Бредкрест" - адвокат (документы)
15:34
В Латвии зафиксировали рекордно низкую рождаемость в истории
15:33
Партиям в Раде раздадут полмиллиарда гривен из бюджета
15:17
Возлюбленной Александра Цекало оказалась актриса Голливуда
14:50
Кража картины "Ай-Петри. Крым": СМИ узнали имя и важный факт о подозреваемом Видео
14:44
"Отпарили" Настю": Волочкова показала видео из бани топлес с двумя мужчинами Видео
14:25
"Смертельный таран": на Полтавщине электричка влетела в иномарку
14:08
"Все глубже тонем в г*вне": журналист рассказал, как живется в аннексированном Крыму Фото Видео
14:00
В Сети показали момент кражи из Третьяковки картины "Ай-Петри. Крым" Видео
13:58
49-летняя Дженнифер Энистон впервые станет мамой - СМИ
13:52
Польше придется пойти на компромисс с "Газпромом" - The Financial Times
13:49
Тимошенко призвала демонтировать систему большого заблуждения Украины
13:40
В платье с глубоким декольте на велосипеде: Леся Никитюк покорила фото с отдыха
13:25
"Ребята есть, и они это могут": генерал назвал два условия для похищения Януковича из Москвы Видео
13:14
В Академии наук рассказали, почему Украина захватит лидерство в сфере гиперлупа
13:12
Представители БПП и Батькивщины причастны к убийству дочери - отец Кати Гандзюк
12:52
"Предатели поплатятся": участница нацотбора Евровидения-2019 собралась с концертами в Россию
12:30
Взрывы газа и катастрофы в Керченском проливе: озвучен гороскоп с 29 января Видео
12:27
Динамо может усилиться боснийцем из Андерлехта - СМИ
12:15
Евровидение-2019: Францию на конкурсе представит блогер-андрогин Фото Видео
12:15
Стало известно, что сделали россияне с тремя плененными в Керченском проливе украинскими моряками
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять