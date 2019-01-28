"Повышенная сложность": в Киеве горел радиозавод, опубликованы фото и видео

В Киеве на радиозаводе произошел пожар / kyiv.dsns.gov.ua

В понедельник, 28 января, в Дарницком районе Киева на территории "Киевского радиозавода" в деревообрабатывающем цехе произошел пожар.

Спасатели узнали о пожаре на заводе в 16:06, а в 17:53 его ликвидировали, сообщили в Главном управлении ГСЧС в столице.

По данным ведомства, огонь быстро распространился на горючие легковоспламеняющиеся материалы и охватил площадь 200 кв. метров.

Издание Информатор узнало, что пожару на "Киевском радиозаводе" присвоили ранг повышенной сложности.

"Существовала угроза распространения пожара на кровлю здания, однако пожарные своевременно предупредили дальнейшее распространение огня... На месте работали 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, 51 человек личного состава", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 16 января в центре Киева — на ул. Крещатик — возле гостиницы "Днепр" произошел пожар в давно расселенном здании. Возгорание тушили несколько бригад пожарных.