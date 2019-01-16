На Крещатике запылало заброшенное здание: опубликовано фото, видео

В самом центре столицы Украины, на улице Крещатик возле гостиницы "Днепр", произошло возгорание в давно расселенном здании.

Такое информацию распространила пресс-секретарь Главка Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в столице Украины Светлана Водолага.

"Крещатик, 1/2 - пожар в отселённом здании. В 15.21 нам поступила информация. Пока это вся информация", − заявила она

По данным УНИАН, над ликвидацией пожара в здании работают сразу несколько пожарных бригад.

Напомним, ранее в Киеве случился пожар в здании Министерства финансов.