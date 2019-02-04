В Днепре подожгли кофейню с людьми, есть пострадавшие

В Днепре в кафе с людьми бросили "коктейль Молотова" / Информатор

В воскресенье вечером, 3 февраля, в Днепре неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в помещение кафе, в котором находились посетители.

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3-х до 10 лет.

По данным Информатора, пожар произошел в заведении на Соборной площади, а случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения.

По информации правоохранителей, нападавших было двое. Они открыли входную дверь и кинули горючую смесь. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги Опубліковано Информатор Неділя, 3 лютого 2019 р.

По данным пресс-службы ГСЧС, из-за пожара две женщины получили ожоги. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве устроили атаку с "коктейлями Молотова" на Андреевскую церковь.