Атака с "коктейлями Молотова" на Андреевскую церковь: стало известно о пострадавших

15 ноября 2018, 12:37

Против коменданта нападавшие применили силу и газовый баллончик.

Нападение на Андреевскую церковь
Нападение на Андреевскую церковь / kyiv.npu.gov.ua

В четверг утром, 15 ноября, в Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной жидкостью в дверь Андреевской церкви, однако возгорания не произошло.

"В 8:05 по спецлинии "102" в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили во входные двери церкви две стеклянные бутылки… В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, правоохранители проводят осмотр места происшествия и прилегающей территории, а также общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников.

Кроме того, во время осмотра места происшествия у церкви был обнаружен рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

По словам Крищенко, начаты уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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По данным главы Информационного управления УПЦ-КП архиепископа Евстратия (Зори), от действий нападавших пострадал священник Киевского патриархата - комендант помещения. Против него нападавшие применили силу и газовый баллончик", - написал он.

По словам охранников, они пытались задержать злоумышленников, однако те применили газовые баллончики и скрылись.

"Видим, что приспешники Москвы пытаются "прозрачными намеками" пугать представителей Вселенского патриарха. Однако, как мудро говорил святейший Варфоломей, в глаза московитам Вселенский патриархат никому не угрожает и не воспринимает угроз", - написал Евстратий в Facebook.

Напомним, ранее был принят закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", предусматривается, что Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

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УПЦ КП полиция Андреевская церковь коктейли Молотова Варфоломей I Евстратий (Зоря)
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